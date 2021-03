Cuore & Covid: la magliaia di Sassello

Il “Covid-caos” della Lombardia rilancia - in una regione dichiaratamente ‘anticomunista’ – una soluzione tipica dei regimi dell’est: la ricerca di un capro espiatorio. Prima toccò al ‘runner’ Gallera – che resterà nella storia per il suo mitico jogging fuoriporta sfuggito all’elicottero di Barbara d’Urso – e ora tocca al vertice di Aria, l’agenzia regionale accusata di non aver convocato per il vaccino migliaia di “non-indispensabili-al-processo-produttivo”.

Se a ciò si aggiungono le ‘donazioni’ di camici del cognato di Fontana, gli appalti delle mascherine ad aziende farlocche e la mancata chiusura di Alzano e Nembro, il quadro morale della pandemia non è fra più confortanti e non migliora sul piano nazionale, dove la secessione strisciante di alcune regioni si intreccia con le manovre di BigFarma per dirottare i vaccini verso i paesi più ricchi.

Proprio in questo contesto fa bene raccontare storie di singoli, che, nel loro piccolo, cercano di far qualcosa di utile, rivelando un’Italia diversa da quella proposta dai talk show o dai reality darwiniani sempre pronti a celebrare il più forte o il più furbo.

Un esempio di questa Italia è una pensionata di Sassello che si chiama Giuseppina Olivieri.

Quando le chiedo l’età, sospira quasi a scusarsi: “Eh.. settanta…”.

Alle sue spalle, in un piccolo appartamento alla periferia del paese, c’è la macchina da cucire che l’ha accompagnata per una vita e che, all’inizio della pandemia, ha rispolverato per confezionare mascherine da donare alla Croce Rossa.

“Ho sempre lavorato a Sassello – racconta - in famiglia eravamo 8 figli. A 12 anni tenevo i bambini e a 13 son andata a lavorare in una fabbrica di amaretti che adesso non c’è più. Ci ho lavorato 5 anni , ma la paga non era granché”.

Chiedo: “Amaretti amari?”.

“Erano amari i padroni – dice - finivamo alle 17, ma pretendevano che ci fermassimo a pulire i bagni. Quando poi gli abbiam chiesto gli straordinari non ne volevano sapere e così me ne sono andata. Quando arrivavo a casa la sera dovevo anche far da mangiare. Avevo 5 fratelli. Mio padre malato, mia mamma stanca morta. Non ce la facevo più. Quando hanno aperto la fabbrica di pantaloni mi sono presentata e non ne sono più uscita. Pagavano bene ed erano gentili”.

D - A Sassello tante ragazze della sua età lavoravano?

R - Tante, perché a Sassello c’era famiglie con tanti figli: 8, 10, 12… A 13 anni dovevi cominciare. A 6 anni già facevo la pastora con i fratelli più piccoli. A primavera mio padre mi teneva a casa da scuola, e mi mandava in giro con 30 o 50 pecore. Una fetta di polenta e un pezzo di formaggio dovevano bastare per tutto il giorno...

D - Com’era quel tempo?

R - Brutto, perché noi non avevamo niente, proprio niente. Mio padre non lavorava e mia madre faceva le formaggette. Avevamo una mucca che ci dava il latte per magiare e le pecore. Quello che si tirava fuori dalla terra lo dividevamo col padrone. Facevamo la fame. Prima di uscire con le pecore, quando avevo 6 anni, mia madre ci dava un pentolino e diceva: ‘usatelo per bere. Non bevete nei fiumi’. Ma noi , furbi, lo usavamo per mungere le pecore quando avevamo fame. Non c’era il tempo per giocare perché lavoravamo: a zappare, a tagliare il grano o l’erba... Quante volte mi son tagliata ! E quando mia mamma lavorava la terra , ero io a badare ai fratelli. Giocavamo un po' dopocena, ma eravamo così stanchi che si andava subito a dormire. Mio padre mi chiamava alle 5 per andare dietro alle pecore..

D - C’è qualcosa che rimpiange di quegli anni?

R - La mia sorellina disabile. Eravamo tre sorelle. Una è andata via ‘per serva’ - cioè a far la domestica - perché non andava d’accordo con papà. La seconda era disabile e la terza ero io. Quando mamma mi diceva ‘fa il minestrone’ avevo 5 anni. Dovevo andare a prendere l’acqua al pozzo e magari mi dimenticavo le patate e la mia sorellina correva a portarmele. Mi diceva sempre : ‘ti aiuto io!’. Mio padre non la sopportava perché aveva difficoltà a parlare e voleva metterla in un riformatorio. Sono stata io a ribellarmi ed lei è restata con noi.. Mia mamma mi disse che al tempo di guerra, quando era appena nata, erano cadute delle bombe, vicinissime. Lei era svenuta e quando è rinvenuta è rimasta così. Mi dispiaceva che papà la sgridasse.

La storia di Giuseppina sembra tratta dal “Mondo dei vinti” di Nuto Revelli, ma di quel mondo Giuseppina ha saputo conservare anche gli aspetti positivi , come un senso di comunità che oggi sembra scomparso e che lei ha fatto rivivere offrendo le sue mani, il suo lavoro alla battaglia contro la pandemia.

D - Come ha deciso di produrre mascherine?

R - Mia figlia era malata, e quando è tornata a casa, in farmacia non ne avevano più. Ha telefonato alla Croce Rossa e anche lì le han detto che le avevano finite e così lei gli ha detto: ‘perché non lo dite a mia mamma che ve le fa’. Quando si son presentati in divisa sono sobbalzata. Pensavo che fossero venuti per me! Gli ho detto: ‘Ma io sto bene!’. Allora mi hanno spiegato e mi son messa al lavoro. Per fare le mascherine ci vuole una tela che non lasci passare troppa aria. Il test è semplice: accendi una candela e soffi attraverso la tela. Se resta accesa, vuol dire che la tela va bene. Mi sono ricordata che avevo ancora le lenzuola di mia suocera! Ho acceso la macchina e ho iniziato a cucire. Ne ho fatte centinaia…