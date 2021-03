Grande Liguria: "Perché Finale non pubblica i dati Covid?

"Si legge che a Finale Ligure i dati Covid siano preoccupanti, abbiamo letto quasi da zona rossa, ci domandiamo perché l'amministrazione nel giusto rispetto della privacy, non fa come altri comuni che rendono pubblici i numeri? Ma continua a tenerli coperti?" commenta in una nota Grande Liguria.

"Sarebbe opportuno farlo per evitare imprudenze e comunque rendere consapevoli i finalesi della situazione. Grande Liguria - conclude la nota - chiede con forza un radicale cambio di idee e come fanno in altri posti rendere pubblici i dati, in quanto, riteniamo sia un diritto sacrosanto della popolazione essere informati della situazione".