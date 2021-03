Covid, Regione: "Stupore e amarezza per accusa manipolazione dati da parte del Pd"

"Regione Liguria - commenta in una nota - esprime stupore e amarezza a seguito delle accuse del Partito Democratico che, in una nota ai limiti della diffamazione, parla di ‘manipolazione dei dati’ da parte nostra".

"I dati diffusi dall’Ente Regione sono elaborati e validati da epidemiologi, medici ed esperti che fanno parte di Alisa e della task force sanitaria. Parlare di ‘manipolazione’ significa non solo affermare un’assoluta falsità ma screditare il lavoro di tutti loro, impegnati da oltre un anno nella lotta al Covid-19, e creare confusione tra i cittadini".

"In un momento così importante e delicato in cui tanti soggetti, dai medici di famiglia ai farmacisti fino ai sanitari della sanità privata convenzionata, si sono messi a disposizione al fianco del sistema sanitario regionale per contribuire alla campagna vaccinale, Regione Liguria - conclude - prende atto del contributo del Pd, capace solo di inutili e strumentali polemiche".