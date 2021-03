Covid, 392 nuovi positivi in Liguria su 3126 tamponi molecolari e 1681 antigenici

Sono 392 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 3126 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1681 antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 89, Savona (Asl 2) 104, Genova 136, di cui Asl 3=119 e Asl 4=17, La Spezia (Asl 5) 63. Non riconducibili alla residenza in Liguria 0.

Di seguito gli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1.042.354 (+3.126)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 174.474 (+1.681)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 88.115 (+392)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.362 (+177)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 1.042 (+52)

Savona 1.519 (+34)

Genova 3.570 (+34)

La Spezia 879 (+30)

Residenti fuori regione o estero 117 (-2)

Altro o in fase di verifica 235 (+2)

Totale 7.362 (+177)

Ospedalizzati: 703 (+18); 67 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 116 (+1); 10 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 144 (-); 14 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 164 (+8); 19 (-) in terapia intensiva

Galliera - 72 (+4); 3 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 57 (+1); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 71 (+4); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.048 (+74)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 76.906 (+209)

Deceduti: 3.847 (+6)

Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 21/03/2021 M 76 ASL 2-Albenga 2 22/03/2021 F 85 ASL 2-Albenga 3 23/03/2021 F 83 ASL 2-Albenga 4 26/03/2021 F 94 HSM 5 26/03/2021 M 82 HSM 6 26/03/2021 F 98 HSM

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1789 (-1)

Asl 2 - 1.788 (+49)

Asl 3 - 2.001 (-39)

Asl 4 - 472 (-2)

Asl 5 – 774 (+102)

Totale - 6.824 (+107)

Dati vaccinazioni 28/3/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 336.990

Somministrati: 261.300

Percentuale: 78%