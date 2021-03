Startup da zero: come avviare il proprio progetto di business

Molti giovani negli ultimi anni si stanno scontrando con la dura realtà dell’ingresso nel mondo del lavoro, in un contesto nazionale con elevato tasso di disoccupazione e stipendi poco invitanti. In una situazione di questo tipo, numerose persone hanno deciso o stanno decidendo di mettere su un proprio progetto di business, fondando una startup. Ma cos’è nello specifico una startup e in che modo è possibile avviarla?

Cosa si intende per startup?

Una startup si differenzia da una normale azienda per due fattori principali: tecnologia e innovazione; per una startup di successo si dovrà quindi avere anche un modello di business che sia scalabile e ripetibile, oltre che redditizio. Proprio per queste ragioni, oltre che per la proposta di un nuovo prodotto o servizio innovativo, una startup è di solito una società che vive una rapidissima crescita, orientandosi a un pubblico piuttosto vasto. Tra gli esempi di startup italiane nate recentemente troviamo Biorfarm, che permette agli utenti di contribuire alla crescita di produttori bio; altro esempio di notevole importanza è Isacc, che ha elaborato un sistema di monitoraggio continuo degli edifici che permette anche di intervenire per smorzare oscillazioni e vibrazioni in caso di terremoti.

Gli step indispensabili

Una volta trovata la giusta idea di business, come bisogna agire per dare effettivamente vita alla propria startup? Prima di tutto è bene pensare sin da subito all’aspetto economico: è infatti necessario tenere a mente che bisognerà affrontare spese legate a licenze, permessi, forniture e attrezzature, oltre ai costi legali e a quelli relativi ai dipendenti che si assumeranno. Niente paura, però, perché esistono finanziamenti ad hoc per questi casi: si può ad esempio usufruire di prestiti anche con partita IVA appena aperta tramite piattaforme apposite, così da poter avviare la startup anche se non si ha a disposizione la somma necessaria.

Fatto ciò, sarà indispensabile avere una base solida di clienti, obiettivo raggiungibile solo se prima si ha ben chiaro qual è il proprio target; individuata la nicchia di pubblico che si vuole “colpire”, sarà bene attivarsi per fare una pubblicità che sia mirata e ben studiata, affidandosi a figure specializzate del settore che sappiano indirizzare adeguatamente i possibili clienti verso il proprio business. I primi tempi dell’avvio della startup sono cruciali per analizzare l’andamento del business: in questa fase bisognerà infatti fare particolare attenzione ai punti di forza sviluppati e a quelli che invece vanno migliorati, aggiornando dunque il proprio plan e correggendo tempestivamente ciò che non va.

Uno dei grandi pregi della startup è infatti la possibilità di discostarsi dai programmi iniziali, per la sua natura flessibile rispetto a quella di un’azienda già consolidata; se si riesce a fare tesoro di questa caratteristica, il successo sarà praticamente assicurato.