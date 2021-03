Centro culturale "Calasanzio" di Carcare: otto lezioni online sul tema 'Nell'universo di Dante-Incontro Danteschi"

"Informiamo gli affezionati soci ed i cittadini che per ora, a causa del Covid-19, questo centro è impossibilitato nel riprendere la normale attività culturale in sede e per le trasferte teatrali". Cosi commenta una nota il centro culturale S. G. Calasanzio di Carcare.

"Tuttavia in occasione del 700° anniversario della morte del "Sommo Poeta" Dante Alighieri, grazie alla collaborazione con la Fondazione Oddi di Albenga e col nostro socio fondatore, professore Giannino Balbis, rendiamo noto che sul sito www.centrocalasanzio.org, è possibile seguire gratuitamente il ciclo di otto lezioni dello stesso professore Balbis sul tema 'Nell'universo di Dante-Incontro Danteschi".

"Nel dettaglio: 1) "E io ch'alfine.......apropinquava” - L'ultimo viaggio di Dante; 2) "Parendo inchiusa da quei ch'elli nchiude” - Dio nell'universo - l'universo in Dio; 3) "Verum Bonum Pulchrum” - Dante e la bellezza; 4) “Questo tuo grido farà come vento” - La Divina Commedia: i canti della poetica; 5) “Maria va cercando per Ravenna" - La Divina Commedia - poema al femminile; 6) “Ma dimmi...”- Dante a colloquio con le donne della commedia; 7) "Donne benedette curan di te nella corte del cielo" - Le donne della catena Salutis: da Beatrice a Matelda, da Matelda a Beatrice; 8) "Tu m’hai di servo tratto a libertate" - Le donne della catena Salutis: da Maria a Beatrice, da Beatrice a Maria" concludono dal centro culturale S. G. Calasanzio di Carcare.