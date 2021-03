Cessione Piaggio Aerospace, assessore regionale Benveduti convoca i sindacati: "Al più presto incontro con il ministro Giorgetti"

"Al più presto un incontro con il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per discutere, assieme alle rappresentanze sindacali del territorio, la cessione di Piaggio". Lo dice l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti al termine del tavolo, riunitosi in videoconferenza, con le organizzazioni territoriali.



"Per troppo tempo abbiamo atteso che qualcuno da Roma rispondesse ai nostri appelli - spiega l’assessore - Oggi abbiamo finalmente l'opportunità di attivare un fattivo dialogo che veda coinvolto il territorio, unito sia sul fronte amministrativo che sindacale, sulle sorti di questa eccellenza ligure e italiana. Siamo confidenti che il cambio di passo del governo Draghi, si traduca nei fatti anche per tutte quelle crisi industriali che coinvolgono il tessuto produttivo savonese e che meritano la giusta attenzione dell’esecutivo".



"Regione Liguria è al fianco di tutti i lavoratori che attendono con fiducia di conoscere il proprio futuro, ma che temono che, le già conosciute operazioni finanziarie di fantomatici fondi stranieri, possano seriamente minare la salvaguardia occupazionale e la strategicità dei siti produttivi di Villanova d'Albenga e Sestri Ponente" conclude Benveduti.