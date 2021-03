Finale, Daccò (Grande Liguria): "Sarebbe giusto e non in contrasto con la privacy comunicare i dati del contagio"

“Dopo molto tempo mi sento in dovere di scrivere due semplici righe, in merito a un argomento che mi sta molto a cuore, specie in riferimento alla giusta informazione che si dovrebbe dare alla cittadinanza in merito all'andamento della pandemia nel nostro Comune”.

A parlare è Nicola Daccò, responsabile finalese di Grande Liguria, dopo la questione della comunicazione del numero di contagiati a Finale Ligure sollevata nei giorni scorsi da parte della minoranza consiliare.

“Prendo spunto da un articolo della vostra testata (leggi QUI) sulla questione - spiega Daccò - perché Finale non pubblica i dati sul contagio da Covid? Si può iniziare dicendo che il garante della privacy pone dei limiti alla divulgazione dei dati su eventuali patologie della cittadinanza, ma tale questione può essere accettata se riguarda patologie lavorative o di servizio. Non certo per quanto riguarda una pandemia mondiale che arriva a coinvolgere la nostra cittadina”.

“Personalmente trovo assolutamente giusto informare le persone su ricoveri negli ospedali, ricoveri in rianimazione, contagi giornalieri, decessi e per finire andamento delle vaccinazioni come peraltro accade in molti comuni a noi vicini, vedi Pietra Ligure o Loano. Per tutto ciò mi sento di fare un plauso al comune di Calice Ligure, nella persona del sindaco Alessandro Comi per come informa puntualmente i suoi concittadini” prosegue Daccò.

“Tali informazioni sarebbero utilissime per dare anche un senso corretto alla nostra quotidianità e ai nostri comportamenti - aggiunge il responsabile di Grande Liguria - Sinceramente credo basterebbe davvero poco per venire incontro a tale esigenza mettendoci al pari dei comuni menzionati precedentemente e assicuro che molti finalesi premono per arrivare a questa determinazione”.

“A questo punto spero che la presa di posizione del gruppo Grande Liguria di Finale dia una spinta alle forze di opposizione presenti in Comune per arrivare ad avere una reale soluzione a questo tema, cioè informarci sistematicamente sull'andamento della pandemia nel nostro Comune” conclude.