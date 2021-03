Garanti regionali per le vittime di reato e per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Vaccarezza e Lauro: "Colmate lacune, più tutela per i cittadini"

"Un ringraziamento va al mio Gruppo Consiliare, che ha votato entrambi i provvedimenti, dei quali durante la decima legislatura ero stato coestensore e firmatario. - dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in consiglio regionale - È importante costituire un organismo che vigili e promuova il rispetto dei diritti fondamentali delle persone recluse o comunque in condizione di limitazione della libertà personale. Altrettanto imperativa, l’istituzione di una figura che possa diventare un faro istituzionale e imparziale a tutela delle vittime di reato, troppo spesso lasciate sole in un momento emotivamente delicato delle proprie vite. A breve, avremo quindi il compito di identificare le persone adatte a ricoprire tali ruoli, oltre al garante per l'infanzia e al difensore civico, gravato fino ad oggi di tutti i compiti. Si completa così un percorso che inverte la tendenza ad essere una delle poche regioni rimaste senza rappresentanti del settore. Le azioni istituzionali volte al rispetto della vita dell’individuo, inteso come essere umano e non per le azioni da lui compiute, restano per noi elemento fondamentale per il miglioramento della società".