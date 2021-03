Nuovo Conad a Loano, PD e LoaNoi vicini alle posizioni del consigliere Isella: "Condividiamo le preoccupazioni"

"Sulla questione 'Conad' ci sentiamo di condividere in pieno le parole e preoccupazioni di chi, da qualche anno a questa parte dedica tempo ed energie a contatto con il territorio ed i suoi problemi, mettendo al centro della propria azione il concetto di sicurezza. Il riferimento al consigliere Luana Isella non è puramente casuale". Si apre così la nota stampa congiunta firmata da PD e LoaNoi, gruppi di minoranza in consiglio comunale a Loano.