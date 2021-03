Covid, vaccinazioni hub Millesimo: questa settimana scattano i primi richiami

Centro vaccinale Covid a Millesimo. Il sindaco Aldo Picalli fa il punto della situazione: "Questa settimana nel nostro palazzetto dello sport ci saranno i primi richiami delle vaccinazioni già effettuate con la prima inoculazione".

"Ma non solo. Continueranno anche le vaccinazioni effettuate dalla struttura formata dai medici di base: solo loro per ora possono fare queste prenotazioni sulla base dei dati riferiti ai loro pazienti".

"Molte prenotazioni sono state effettuate, altre sono in corso. Per ora i vaccini messi a disposizione sono molto carenti. La cittadinanza verrà informata costantemente sul prosieguo delle dinamiche messe in atto da parte dell'Asl 2 che attua sul territorio di competenza le direttive di Alisa-Regione" conclude il primo cittadino.