Pieve di Teco, conclusa la vaccinazione degli over 80 della Valle Arroscia. Alessandri lancia una proposta: "Pronti a replicare anche con gli over 70, la 'macchina' è efficiente e collaudata" (FOTO)

Completata la vaccinazione degli over 80 della Valle Arroscia. Nel weekend appena trascorso, come disposto dall’Asl 1 imperiese, è stata somministrata la seconda dose del vaccino anti-Covid. Presso l’auditorium 'Rambaldi' sono giunti i cittadini appartenenti al distretto socio-sanitario Imperia 3 -ambito Valle Arroscia- che comprende i comuni di Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vassalico.

Nella giornata di sabato ne sono stato somministrati 174 mentre domenica 180 per un totale di 354. Imponente il lavoro dei sanitari coadiuvati dai tanti volontari della Croce Rossa di Pieve di Teco che hanno dato una grande mano di aiuto soprattutto sul fronte dell’accoglienza e della logistica sia nel secondo appuntamento che nel primo, svoltosi il 6 e il 7 marzo scorsi.

“Organizzazione collaudata e veloce, davvero efficiente, l’ha definita il sindaco di Pieve di Teco nonché presidente dell’unione dei comuni della Valle Arroscia, Alessandro Alessandri. È stata davvero un’esperienza ottima sotto tutti i punti di vista. Per prima cosa abbiamo messo in sicurezza i nostri anziani, proteggendo quindi una delle fasce più deboli e a rischio”.

Ma il sindaco Alessandri, in virtù proprio di questa importante esperienza che ha interessato l’intera valle Arroscia, lancia una proposta alle autorità sanitarie e anche alla Regione Liguria. “Speriamo si possa replicare, sempre qui al centro vaccinale di Pievo di Teco, con gli over 70. Noi siamo pronti, la 'macchina’ è collaudata soprattutto dal punto di vista della logistica. Il territorio è favorevole e sono tutti disponibili a far si che ciò avvenga a favore della valle Arroscia. Speriamo quindi, chiosa il primo cittadino, che si possa trovare un modo con la Regione e l’Asl 1 in modo da procedere speditamente e velocemente anche con gli over 70 e alleggerire, dal punto di vista numerico, anche i grandi hub. Occorre infatti aumentare la base dei vaccinati. Noi mettiamo nuovamente a disposizione sia l’auditorium che il personale del Comune e siamo anche disponibili a trovare i tanti volontari che già in questa fase hanno dato un grande contributo quindi l’augurio è che qui a Pieve di Teco si possa replicare l’iniziativa anche su altri cittadini rientranti nella fascia d’età degli over 70”.

A ricevere il vaccino anti-Covid è stata anche l’unica 99enne della Valle Arroscia che il 10 luglio spegnerà le 100 candeline. La signora Paola Brunengo, residente a Pieve di Teco, storica cuoca e vedova di un carabiniere molto conosciuto in zona, non ha mancato l’atteso appuntamento con i sanitari dell’Asl 1. “Sto benissimo, non ho avuto alcuna paura a fare il vaccino - ha dichiarato subito dopo la somministrazione- né ho accusato alcun sintomo”. La signora Paola è un vero e proprio esempio di forza e determinazione nella lotta contro la pandemia. In valle Arroscia tutti gli amanti della buona tavola la conoscono. La sua specialità erano i ravioli fatti a mano e chi la conosce bene dice senza esitazione che si tratta “della regina dei ravioli casalinghi e che nella sua vita ne avrà fatti e cucinati milioni”.

Si chiude quindi con il sorriso questa due giorni di vaccinazioni. All’auditorium 'Rambaldi' era presente attivamente anche il vice sindaco del comune di Pieve di Teco, Rosanna Zunino, la quale ci tiene a rivolgere “un particolare ringraziamento all'equipe dell'Asl 1 imperiese, nonché all’assistente sociale Laura Gullo e a tutti i volontari della Croce rossa per la preziosa collaborazione”.