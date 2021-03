Vaccini, via alle alle prenotazioni e somministrazioni nelle sei farmacie del savonese. Gallo (Federfarma): "Con gradualità si aggiungeranno altre sedi"

Da questa mattina via alla consegna dei vaccini Astrazeneca nelle prime sei farmacie savonesi che hanno aderito come punti vaccinali e che li prepareranno in vista della somministrazione prevista per domani.

Per la fascia di età fra i 75 e i 79 anni i pazienti potranno prenotarsi direttamente in farmacia a partire da questa mattina e nella fascia 70-74 in farmacia a partire dalla mattina di martedì 30 marzo oppure dalle 23.00 di oggi, 29 marzo, attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

In provincia di Savona potranno prenotare e somministrare la Premiata Farmacia Piemontese di via Torino 77r a Savona; la San Giovanni in via G.B. Badano 17 a Sassello; Varaldo in via Martiri della Libertà 37 a Dego; Rodino in via dei Portici 31 a Cairo Montenotte; Della Concordia in corso Marconi 246 a Cairo Montenotte e Della Concordia in corso Bigliati 24 ad Albissola Marina.

"Ci sarà la possibilità eventualmente in 10-12 giorni di aggiungere farmacie ma stiamo rallentando questo percorso per non affaticare il sistema - spiega il presidente di Federfarma Savona Angelo Gallo - in questo momento i vaccini per le farmacie stabilite sono 340 settimanali per le 4 settimane di aprile. Interverremo con gradualità ma siamo pronti a cogliere la visione di altre strutture, devono però essere disponibili le dosi. C'è la speranza che a metà aprile arrivino le dosi di Johson e Johson che possono essere date alla farmacie per via di una gestibile conservazione".

Lo scorso 20-21 marzo era stato stoppato il protocollo d'intesa tra le farmacie varazzine, il comune e i medici per una somministrazione nel Palazzetto dello Sport, sia per un accordo regionale delle stesse farmacie che per l'intoppo legato ad Astrazeneca. Nel frattempo nell'hub varazzino venerdì con il vaccine day sono stati somministrati i vaccini agli over 80 e agli ultrafragili e non è da escludere che vengano organizzate altre giornate.

"Anche le 4 farmacie di Varazze nel giro di due o tre settimane saranno in grado di affiancare il punto vaccinale della ASL - ha continuato Gallo - risolto il problema siamo a disposizione".

"Per ora aspettiamo che siano ben definiti i protocolli e quindi non saranno aggiunte ulteriori farmacie, anche perchè bisogna capire quale sarà la disponibilità dei vaccini" ha continuato Angelo Zorgno, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Savona.

Le farmacie non saranno i farmacisti a vaccinare, ma medici o personale abilitato. Le vaccinazioni potranno avvenire all’interno della farmacia se questa dispone di locali adeguati ma anche in sedi esterne presenti nelle vicinanze (ad esempio studi medici convenzionati, altri locali pubblici, sedi di associazioni di volontariato come le pubbliche assistenze).