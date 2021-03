Millesimo, un gruppo di volontari ripulisce i parchi gioco (FOTO)

Aree per bambini a Millesimo. Commenta il sindaco Aldo Picalli: "Un gruppo di volontari si è impegnato nei lavori di pulizia dei quattro parchi gioco".

"L'intervento si è concentrato sulla rimozione delle foglie e di varie tipologie di rifiuti come vetri e tanta plastica - aggiunge - L'intento è quello di aiutare a ripristinare quel decoro pubblico che conviene e sarà sempre più l’obiettivo per vivere al meglio il nostro paese".

"Non finirò mai di ringraziare tutti i volontari che singolarmente o facenti parte delle nostre associazioni si prodigano in un volontariato che da sempre è forza insostituibile e una certezza per tutti noi cittadini di Millesimo e per tutto il nostro il territorio" conclude il primo cittadino.