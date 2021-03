Cuoco suicida a Lavagna, Berrino: "Gesto estremo non collegato alla ristorazione, resta il dolore per la perdita di una giovane vita"

"Contrariamente alle notizie riportate dagli organi di stampa e a quanto affermato dal Sindaco di Moneglia, apprendiamo, dai primi esiti delle indagini, che le cause del gesto estremo del giovane cuoco che si è tolto la vita non sarebbero da imputare alla mancanza di lavoro dovuta alla chiusura del ristorante ma ad altri motivi. Ribadisco le mie sentite condoglianze alla famiglia. Resta il dolore per la perdita di una giovane vita e osservo che equivoci di questo tipo nascono a causa della drammatica situazione in cui sta vivendo il Paese", commenta l'assessore regionale Berrino.