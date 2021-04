Lettera al direttore: "Paghiamo per (forse) lavorare"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera:

"La provincia di Savona ha bandito un concorso per 5 operai "cantonieri". Le domande presentate sono state oltre 400, numeri inaspettati forse per l'amministrazione provinciale, ma ahimè non per noi candidati che siano alla ricerca di un lavoro dopo più di un anno di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19".

"Molti candidati hanno provato a partecipare a questa selezione nella speranza di trovare un posto serio, dopo magari anni di precarietà. La cosa paradossale è che l'amministrazione provinciale abbia introdotto un tout court (in quanto non previsto nel bando di concorso), l'obbligo dei candidati di sottoporsi a test antigienico rapido o molecolare 48 ore prima dell'accesso scaglionato alla prova pre-selettiva, una delle lunghe prove che molti sperano di poter affrontare. Oltre 400 candidati per 5 posti".

"Il problema è che fare un test rapido costi mediamente dai 30 ai 60 euro. Inoltre non è previsto né il rimborso da parte dell amministrazione provinciale almeno per coloro che saranno esclusi, né tantomeno che la provincia effettui lei stessa a proprie spese tali controlli microbiologici. L'assurdo è che qualora la Regione dovesse variare il protocollo circa l'indice RT e magari aggravare la situazione delle zone, il concorso potrebbe subire uno slittamento che ovviamente comporterebbe la perdita dell'efficacia di tale test rapido 48 ore prima della prova pre-selettiva".

"Assurdo pensare che proprio in questo periodo contingente di crisi profonda, anche per coloro che cerchino un lavoro non si debba dare un aiuto in tal senso. La provincia non potrebbe investire analoghe risorse come quelle messe a bando per la pulizia degli uffici dell amministrazione (145 mila euro in due anni)?".

Piero Parodi,

candidato concorso pubblico