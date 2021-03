Finale, sicurezza delle spiagge libere: si lavora già in vista della stagione estiva

Riceverà a breve 20 mila euro dalla Regione il Comune di Finale, fondi destinati a pulizia, sicurezza e accessibilità delle spiagge libere, ma i progetti in vista della stagione estiva non si fermeranno qui.

"Siamo soddisfatti di questo stanziamento che risponde a una domanda presentata da anni per progetti di salvamento nelle spiagge libere che portiamo avanti da diverso tempo - spiega il vicesindaco con delega al Demanio, Andrea Guzzi - Certo è che serviranno nuove risorse per gestire il discorso sicurezza legato all'emergenza Covid".

In attesa di capire ancora con quali tempi e in quali modalità si potrà tornare con l'arrivo del caldo a frequentare l'arenile, che a dire il vero si sta già sporadicamente popolando in questa calda fine marzo, l'amministrazione sta già lavorando sul futuro quando il flusso sarà più massiccio.

"Lo scorso anno l'amministrazione aveva investito 35 mila euro in tale ambito, specialmente per attività di informazione e controllo - continua Guzzi - Quest'anno stiamo già discutendone da alcune settimane se non mesi col settore turismo per individuare maggiori risorse e implementare i servizi già offerte la scorsa stagione. Sempre in base alle regole del gioco che dovrà stabilire Regione Liguria".