Migranti picchiati da agenti della Polfer: dopo il video-denuncia la procura di Genova avvia le indagini

Genova - Sono due i fascicoli di indagine aperti dalla procura del capoluogo ligure in merito a quello che dalle immagini pubblicate da Striscia la Notizia appare come il pestaggio di due migranti da parte di un gruppo di agenti di polizia in forza alla Polfer.

I fatti, avvenuti sul treno Genova-Ventimiglia, sono stati filmati e il video è stato ricevuto dalla procura di Savona che ha girato il tutto a Genova, in quanto le violenze si sarebbero consumate nella stazione di Brignole.

Il procuratore capo Francesco Cozzi ha chiarito che le immagini verranno analizzate per determinare se siano ravvisabili gli estremi di una condotta delittuosa, e i testimoni dell'accaduto saranno interrogati.