Pietra, dalla leva del '55 una donazione a favore della RP 'Santo Spirito' nel ricordo di Fedele Bottaro

"Nella doppia vesta di Sindaco e di coscritto della leva del ’55, insieme all’assessore ai servizi sociali Marisa Pastorino, abbiamo ricevuto la donazione a favore della RP 'Santo Spirito' che la leva del 1955 ha voluto fare in ricordo del nostro amico e coetaneo Fedele Bottaro, prematuramente scomparso alcuni giorni fa". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"La somma devoluta sarà utilizzata come compartecipazione alla spesa per l’acquisto dell’interfono già installato in prossimità della vetrata della nostra casa di riposo per permettere agli ospiti non solo di vedere i propri cari ma anche di parlarsi. Una iniziativa bella e commovente e di cui siamo grati in prima persona, fatta in memoria di un carissimo amico che ricorderemo sempre con tanto, tanto affetto" conclude De Vincenzi.

Agente della polizia locale in pensione, pietrese doc, Fedele Bottaro si è arreso al Covid-19 nei giorni scorsi dopo aver lottato prima all'ospedale di Albenga e poi al San Martino di Genova (leggi QUI).