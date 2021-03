La Croce Bianca di Albenga piange lo storico milite Giuseppe Oppes

Si è spento improvvisamente, a 82 anni di età, Giuseppe Oppes, uno dei "militi storici" della Croce Bianca Albenga. Nonostante l'età era ancora perfettamente attivo nel suo ruolo, tanto che era andato in servizio ancora pochi giorni prima del decesso.

Lascia una famiglia numerosa, formata dalla moglie, dai figli, dal genero, da adorati nipoti e da fratello, sorelle e cognati.

Ma lascia anche un'altra famiglia numerosa alla quale era legato da profondi sentimenti di affetto: ed è quella della Pubblica Assistenza, sia per quanto riguarda la sede madre, sia in tutte le otto sezioni distaccate della Croce Bianca di Albenga.

Il rito funebre sarà celebrato il 6 aprile alle 15.30 presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga. Il Santo Rosario sarà recitato alle 17 di oggi, mercoledì 31 marzo, presso la Camera Mortuaria dell'ospedale ingauno Santa Maria di Misericordia.

Per volere dello stesso defunto, i familiari invitano chi lo ha conosciuto a partecipare non con fiori ma con offerte alla Croce Bianca di Albenga. Un gesto per onorare la memoria di un milite che ha servito la divisa con passione fino all'ultimo giorno.