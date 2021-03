Covid in Comune a Savona, Caprioglio replica a Pd: "Ho sempre messo in atto la massima trasparenza"

"Confusione e poca trasparenza". Queste le parole dei consiglieri del Partito Democratico a seguito dell'identificazione di un cluster di Covid-19 tra chi lavora nel Palazzo Comunale di Savona.

Così, dunque, il sindaco Ilaria Caprioglio replica agli esponenti "dem": “In quest'anno di emergenza sanitaria che mi ha visto impegnata anche in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'attenzione verso la Comunità e l'Ente che pro-tempore rappresento è sempre stata massima e improntata alla trasparenza.

La trasparenza, come ho dichiarato nei giorni scorsi, trova un limite solo davanti alla stringente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, ma ciò non ha impedito la mia azione, nelle sedi e con le modalità opportune, al fine di fare chiarezza a tutela dell'Ente e dei suoi Dipendenti.

In questa emergenza sanitaria non può assolutamente venir meno la trasparenza, a maggior ragione quando si ricopre una carica pubblica: rigore e trasparenza devono costituire i principi fondanti del proprio operato.

Ribadisco, quindi, quanto avevo già affermato in sede di incontro con il Comitato Covid-19; inoltre il confronto con il Segretario generale e i Dirigenti prosegue serrato e stiamo valutando ulteriori azioni da intraprendere, anche alla luce dell'inapplicabilità, come previsto dal Dpcm del 2 marzo 2021, dell'articolo 48 per le zone classificate in arancione.

Lo smart working in quest'ultimo periodo è, comunque, stato potenziato in misura superiore ai limiti minimi imposti dalla normativa vigente. Siamo pronti ad applicare ulteriori azioni nell'ipotesi in cui si dovesse passare in zona rossa".