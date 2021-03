Pietra Ligure, approvata la modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Il Consiglio comunale di Pietra Ligure, tenutosi nella giornata di ieri, ha approvato la modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

"Le modifiche al regolamento - ha spiegato il vicesindaco con delega al turismo Daniele Rembado - discendono da specifiche disposizioni legislative che sono andate a introdurre nuove norme nella disciplina dell'imposta di soggiorno, introdotta a Pietra Ligure nel 2017 sulla base di una condivisione con le categorie ricettive provinciali alla quale aveva fatto seguito un accordo per lo sviluppo della competitività del turismo provinciale".

Le modifiche riguardano la figura del gestore delle strutture ricettive, compresi i locatori di alloggi turistici, individuati quali responsabili del pagamento dell'imposta: vengono riconosciuti dalla legge come tali, prima non lo erano.

Inoltre viene inserita una nuova data alle due già previste per i versamenti: oltre al 16 luglio e al 16 novembre, viene inserito anche il 16 settembre in modo tale da avere già un accertamento in entrata in tempi utili, favorevole ad eventuali investimenti in quel determinato periodo dell'anno considerato significativo in ottica di destagionalizzazione.

L'imposta è gestita al 60% dalle categorie mentre il restante 40% viene gestito dal comune in ambito turistico. Il regolamento approvato dal Consiglio comunale pietrese, che sarà immediatamente eseguibile, è condiviso con 13 comuni della provincia e diverse associazioni di categoria.