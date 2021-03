Spotorno, approvato il bilancio di previsione '21-'23. Fiorini: "Complicato e cauto, ma con ottimismo"

Lo ha definito un bilancio "complicato e cauto, pur con cifre non radicalmente diverse dallo scorso" quello di previsione per il triennio 21-23 approvato ieri dal Consiglio Comunale di Spotorno, legato comunque agli incerti scenari causati dall'evoluzione della pandemia che non solo ha condizionato le condizioni economiche ma anche quelle sociali della comunità spotornese.

Anche se lo sguardo dell'amministrazione è parso ottimistico, grazie all'arrivo della bella stagione ma soprattutto in vista del progredire della campagna vaccinale: "Bisogna essere cauti sulla spesa ma anche pronti a scattare e a riprendere al più presto la nostra attività" ha spiegato Fiorini.

Tra le principali voci in entrata per l'Imu sono state previste cifre paragonabili per l'anno in corso a quelle del 2020, ovvero circa 4 milioni e mezzo, in rialzo per i due anni successivi. Maggiore prudenza invece è stata tenuta per quanto riguarda il recupero degli accertamenti, con stima cautelativa pari all'anno scorso così come per l'Imposta di Soggiorno (135 mila in attesa delle mosse del governo per ristori da mancati introiti).

Prudenziali anche i calcoli circa il Fondo Funzioni Fondamentali con il quale il Governo aiuta i Comuni a rimediare al deficit prodotto dalla crisi pandemica, ampliato dall'esecutivo e per il quale al momento è prevista dal bilancio spotornese una prima tranche da 438 mila euro e non l'acconto che poi arriverà a giugno. Questo sarà riversato al 50% nel capitolo di spesa e per metà confluirà nel fondo di riserva.

Un capitolo a parte lo ha richiesto la Tari: "E' una partita poco chiara per le norme che la regolano. Ad oggi è stato spostato il termine per fissare le tariffe, sganciando la decisione dal bilancio - ha spiegato il primo cittadino - In particolare preoccupa la delibera Arera sulla possibilità per le aziende di gestire i rifiuti con una ditta diversa da quella del Comune. E' una soluzione che non sembra nemmeno così vantaggiosa: ad oggi se tutto rimanesse così com'è si potrebbe prevedere un abbassamento delle tariffe dell'1%".

Per quanto riguarda le uscite un occhio di riguardo ai contributi alle associazioni a scopo sociale e umanitario con almeno 60 mila euro stanziati per "essere pronti a gestire nell'immediato l'emergenza" e al settore turistico e dei servizi con "una dotazione più alta degli anni precedenti" in attesa dell'avanzo di amministrazione.

A chiudere la seduta è stato il sindaco Fiorini rispondendo alla polemica (leggi QUI) sollevata dalla minoranza proprio sulle fasi preliminari riguardanti il bilancio, ovvero alla convocazione dell'apposita Commissione. Polemica che ha portato all'assenza in consiglio dell'opposizione: "Abbiamo sempre cercato di privilegiare le necessità delle minoranze, ma questo ha comportato che, da un anno a questa parte, l'unico a farne le spese fosse un consigliere di maggioranza per motivi lavorativi, senza che mai dall'altra parte vi fosse un'apertura nei suoi confronti".

"La ritengo una cosa non corretta in quanto tutti i consiglieri hanno uguale dignità ad essere presenti alle commissioni. Quindi a fronte di tante convocazioni seguendo le esigenze delle minorane avvallo la decisione del presidente di convocare la seduta in un orario in cui il consigliere in questione non ha dovuto prendere ferie, permessi o cambiare turno al lavoro" ha concluso il primo cittadino, riassumendo le motivazioni esposte dalla presidente della Commissione, la consigliera Iozzo, in una lettera inviata nei giorni scorsi ai consiglieri.