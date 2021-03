Pasqua solidale, il bilancio di Coldiretti: "Donati oltre 12 mila chili di prodotti made in Italy per i più bisognosi"

Al via la grande operazione di solidarietà in Liguria, in vista della Pasqua, con le consegne, su tutte le province, di oltre 12 mila kg di cibo per le famiglie che, a causa del Covid, sono più in difficoltà. Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi.

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa - in un momento dove l’emergenza sanitaria continua a mettere in serie difficoltà l’intera economia. È un’azione di grande responsabilità della nostra agricoltura in una situazione come quella che stiamo vivendo che ha acuito il divario sociale, facendo aumentare il numero di persone che sono costrette a chiedere aiuto per il cibo, persone che, anche, in Liguria non smettono di crescere. L’operazione che stiamo realizzando vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. Ora Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani”.