Soccorsi mobilitati questa mattina a Stella San Martino. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 6 per un camion bloccato lungo la strada che porta a Varazze.

Il mezzo pesante pare aver bucato una gomme per cause ancora in via di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze con la squadra 81 e l'autogrù 11 R dalla centrale di Savona.

Le operazioni per liberare la strada sono ancora in atto.