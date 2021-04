Rocchetta Cairo piange Michele Arnello, uno dei fondatori dell'Avis locale ed ex dirigente della squadra di calcio

Lutto nella comunità di Rocchetta Cairo. E' mancato all'età di 79 anni Michele Arnello. Ex lavoratore della 3M e uno dei fondatori dell'Avis locale. Nonché dirigente per diversi anni del sodalizio calcistico U.S. Rocchettese.

"Una persona fantastica e molto impegnata nel sociale. Sempre pronto a dare una mano - commenta Michele Carlevarino, presidente dell'Avis Rocchetta - Ha dedicato la sua vita al mondo del volontariato, facendo parte anche della Caritas e della Croce Bianca. La comunità di Rocchetta 'perde' un pilastro importante".

Anche il sodalizio dell'U.S. Rocchettese ha voluto ricordare il proprio dirigente: "È venuto a mancare un'importante icona della comunità rocchettese - si legge su Facebook - Michele Arnello oltre ad essere stato nostro dirigente dagli anni 90 sino al 2008, è stata una figura importante nel sociale e nel volontariato locale. La società porge le proprie condoglianze alla famiglia in questo momento di grande tristezza".