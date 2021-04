Intervento dei Vigili del fuoco per una caduta di calcinacci in via Bevilacqua a Savona. Fortunatamente l'episodio si è verificato senza causare danni né alle persone, né alle cose.

La messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del fuoco è stata agile e rapida e non ha comportato disagi al traffico della zona.