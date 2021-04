L'associazione Axia raccoglie e dona seicento uova di Pasqua al reparto di nefrologia del Gaslini di Genova

L'assessore Ilaria Cavo ha presenziato oggi alla consegna di 600 uova di pasqua all'esterno del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini.

Le uova sono state raccolte dall'associazione Axia eventi che ha invitato cittadini e aziende a donarle per le festività pasquali ai bambini ricoverati.

"È stata una grande risposta all'appello dell'associazione: le uova verranno distribuite anche ai bimbi di altri reparti. La visita è stata l'occasione per ringraziare i medici e gli infermieri per la cura che hanno ogni giorno e soprattutto in questi mesi difficili, per i più piccoli.", ha detto l'assessore Cavo.