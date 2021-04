Albenga: a Palazzo San Siro l'installazione artistica "Elogio della sofferenza"

Palazzo San Siro, il prestigioso sito albenganese diretto dall’ Architetto Annamaria Vercellino, propone nel periodo Pasquale una installazione dal titolo: Elogio della sofferenza, un antico dipinto rinascimentale raffigurante la Deposizione di Cristo dialoga con una statua rituale Nkisi proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo. L’evento, curato da Giuliano Arnaldi per Fondazione Tribaleglobale, propone una riflessione sul tema universale della sofferenza salvifica.

“ La corona di spine del Cristo come i chiodi conficcati nella antica scultura africana al fine di risvegliare lo spirito ancestrale che riposa in essa e potere chieder aiuto” , dice Giuliano Arnaldi, “ testimoniano la consapevolezza che l’essere umano ha dell’alto prezzo che viene pagato da chi vuole proteggerci dalle avversità della vita: una sofferenza che salva. L’evento è on line su https://www.facebook.com/palazzo.sansiro e visitabile gratuitamente nel rispetto delle normative anticovid telefonando o inviando messaggio via whatsapp al numero 3473859284.

