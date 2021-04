Pasqua in musica con i fratelli Rizzo di Alassio: "Non ci fermiamo, siamo pronti a tornare a calcare i palchi" (FOTO e VIDEO)

Vacanze di Pasqua.

Quante cose stanno mancando a causa di queste restrizioni "covidiane": andare in spiaggia, al bar, al ristorante , persino a Messa, e.. godersi anche un po' di musica.

Tra le figure di cui il pubblico, vacanziero e non, sente la mancanza, è il duo di cantanti/chitarristi Luciano e Guido Rizzo, fratelli musicisti dalla nascita sulla cresta dell'onda dagli anni '50.

Il primo 84enne, il secondo 82enne. Hanno suonato in vari i locali della Riviera, ultimamente in quelli di Alassio (Caffè Roma, Grande Place, Bounty, ora Osteria Mezzaluna, ecc.). Nel 1957, a Loano, vinsero il Primo Premio nella categoria piccoli complessi.

Dei due, chi in un modo chi in un altro hanno trasmesso arte ai propri figli: Luciano al figlio Nando, come lui, la musica: è un bravo e conteso cantante concertista , nonchè anche autore musicale. La figlia di Guido, Gloria, invece è un'apprezzata danzatrice, vive in Svizzera e dirige una scuola di danza classica.

Durante questa vacatio di vita, Luciano e Guido, ogni mattina li si può vedere suonare nel Budello di Alassio, all'ingresso del negozio di strumenti musicali gestito da Nando. Lo fanno per non perdere la forma, pronti a risalire sul palcoscenico. (vedi video).