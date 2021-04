L'oroscopo di Corinne dal 2 al 9 aprile

ARIETE: le stelle brilleranno su di una Pasqua ed un compleanno nuovamente anormali da solennizzare insieme a pochi commensali… quindi anziché andare in un ristorantino o recarvi nel posticino prediletto, trascorrerete il week end tra piattini preparati o comperati, computer, divano e letto… Una persona piuttosto ambigua andrà messa in riga mentre tra coppiette dissestate non sono da escludere intense mareggiate… Fattibile pure un problemino spettante l’attività.

TORO: la noia sta diventando quasi insopportabile e stufi di stare rintanati anelereste evadere per mezzo di grigliate, passeggiate e contorno di risate… ma ciò non si può ancora fare quindi datevi una calmata ed accontentatevi di quello che passa il convento pasquale… Un delizioso pranzetto e un dolcetto ve lo potete permettere ma tutto dentro le mura domestiche e se una persona cara non la potrete vedere, baciare o coccolare pensatela intensamente… Un anzianotto impensierirà.

GEMELLI: non lamentatevi di quello che al presente non si può mutare, riflettete sui valori di questa buffa esistenza, adornatevi di tolleranza e portate pazienza perché a prendervela ci rimettereste sia psicologicamente che fisicamente. In occasione di Pasqua riceverete degli auguri inimmaginati, vi radunerete con stretti familiari e, malgrado tal sosta forzata opprima vi rilasserete a parte un inghippo o un minuto dispiacere. Omaggiate dei bimbi con l’uovo di rito.

CANCRO: quanti rimpianti per i combini tra amici, le strette di mano e gli abbracci genuini… Ma non scoraggiatevi vedrete che recupererete ogni attimo di gaiezza apprezzando maggiormente ciò che forse prima vi sembrava così uggioso e banale… Il giorno della resurrezione concedetevi qualche pasteggio prelibato visto che anche il colesterolo farà sosta forzata… Una curiosità: collocare una campanella nell’ingresso attirerà le forze del bene portando un po’ di fortunella.

LEONE: a dispetto di Saturno opposto al Sole debellate l’eventuale stato di confusione in cui vi trovate, applicate l’arte della pacatezza, contate su giornate discrete ma infuocate, reclamate una priorità, tutelate la salute, coccolate chi più amate e soprassedete sul contegno di un personaggio volubile od instabile. Introdurre nel desco la famosissima torta pasqualina e dei ravioli a base di ricotta ed erbette dell’orto sarà una panacea par palato, anima e corpo.

VERGINE: se qualcosa turba scoverete una savia scappatoia oppure contrasterete intelligentemente le pretese di chi poco da e tanto prende… Accontentate inoltre il partner in una richiesta ed evitate di intavolare discussioni inconcludenti con benemeriti saccenti od incompetenti. Dovendo posteggiare tra le solite quattro mura inventatevi una Pasqua originale in compagnia di qualche familiare e se taluni congiunti locano distante scambiatevi gli auguri telefonicamente.

BILANCIA: una spina nel fianco in questa anomala Pasqua proverrà proprio dal fatto di non poter stare insieme a chi vorreste, da un insieme di cose propense a demoralizzare, da uno spizzico di trepidazione e da un corruccio lambente voi, un vecchietto o un familiare. Se avete dei figlioli abitanti altrove vi piangerà il cuore non poterli vedere mentre in una specifica situazione non mancherà un eccesso di tensione. Un omaggio dolce o floreale invece risolleverà il morale.

SCORPIONE: poiché l’ottimismo aiuta a superare le difficoltà cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno malgrado un’ angustia funga da freno alla vostra serenità… Nel weekend o a Pasquetta apprestatevi ad una sorpresina, ad una speranza esaudita e, incrociando le dita, anche ad una vicina riuscita a patto di star su con il morale e confidare in future migliori giornate. A Pasqua sarà di ottimo auspicio degustare una colomba di cioccolato, ricevere o donare una pianta ornamentale.

SAGITTARIO: se un uomo, una donna o un contesto hanno amareggiato vi piglierete la dovuta rivincita con tanto di gratificazioni ed interessi! Occhio però a non cascare nella rete di furbi volponi che sanno come agire per ottenere ciò non gli dovreste dare. Gli auguri invece, come l’anno scorso, li porgerete tramite messaggi e chiamate in attesa di poter sbaciucchiare chi non vedete da tanto! Regalino in arrivo, contatti con enti sanitari e vincitina per chi al Lotto farà una puntatina.

CAPRICORNO: qualcheduno darà filo da torcere ma soprassedete: tutto è di passaggio persino i momenti più bui… Pensate piuttosto a trascorrere una Pasqua all’insegna dell’intimità con tanto di prelibati manicaretti alla faccia dei trigliceridi e di chi vorrebbe vedervi sconfitti, lottate per un ideale, rispettate le norme correnti e ringraziate chi un bell’omaggio vi recapiterà. L’ultimo quarto di Luna che il 4 aprile si forma nella vostra costellazione allieverà un tormentone.

ACQUARIO: le prove temprano gli spiriti forti indebolendo quelli deboli… Appellatevi quindi alle risorse interiori al fine di non cascare in depressione visto che svariate contingenze vi han visti spettatori o protagonisti di eventi tutt’altro che gaudenti. Le appartenenti al sesso femminile si adopereranno per rendere la Pasqua meno surreale mentre i maschietti un po’ si annoieranno e poi sappiate che stavolta dentro l’ovetto, troverete la sorpresa di una risposta tanto attesa.

PESCI: siete sufficientemente scocciati al punto di considerare la Pasqua pari ad un giorno normale sbuffando già sin dalle prime ore del mattino quantunque si seguitasse a picchiare sul medesimo tasto… Eppure riceverete degli auguroni impensati, vivrete attimi di intensa emozione, debellerete una vecchia angustia e vi prenderete una bella soddisfazione… Occhio a non strafare nel bere, nel mangiare e a Pasquetta poiché a casina bisogna stare inventate un passatempo originale!