Il Molo 8.44 di Vado resterà chiuso nelle festività pasquali: aperti solo la Coop e Decathlon

Il Molo 8.44 di Vado Ligure, nel pieno rispetto delle disposizioni, rimarrà chiuso durante le festività pasquali (da sabato a lunedì), fatta eccezione per il supermercato COOP, che sarà aperta sabato e domenica fino alle 12 e per Decathlon che seguirà gli orari 9 -19 sabato e 8:30 - 14 per la giornata di domenica.

"Nella speranza di rivedervi presto rassegare fra i negozi della struttura, auguriamo a tutti voi felici festeggiamenti di Pasqua. Una piccola pausa per ripartire con energia e sorrisi, per una #ShoppingExperience indimenticabile" dicono dalla direzione del Molo.