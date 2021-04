40 anni dalla Riforma della Polizia di Stato: ecco il nuovo manifesto sindacale del SIAP

Ieri, 1^aprile 2021, in occasione del 40^ anniversario dall’introduzione della legge di riforma democratica e di smilitarizzazione della Polizia di Stato (legge 121 del 1/4/1981), il SIAP ha presentato il proprio Manifesto Sindacale che oltre a contenere la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto di lavoro scaduto da più di due anni, traccia il percorso politico-sindacale del SIAP che continuerà a tutelare la nostra categoria in un futuro sempre più incerto e complesso.