Noli, la vicesindaco Manzino: "Vie del centro deserte, non registriamo presenze in contrasto coi decreti"

"Non si è verificata assolutamente alcuna situazione in contrasto con i decreti legge, e se la signora fosse a Noli potrebbe constatare di persona che una cittadina così desolata non la si vede solitamente nemmeno in pieno novembre. Se chi ha scritto la lettera fosse qui lo potrebbe constatare tranquillamente di persona".

Replica così la vice sindaco facente funzione, Debora Manzino, alle polemiche citate in una lettera di una lettrice (leggi QUI) circa presunte presenze di cittadini di altre regioni in contrasto con le norme anti spostamento.

"È una polemica che si è tirata avanti anche sui diversi social network - continua la vicesindaco - raccogliendo anche diverse proteste dei nostri commercianti, molti chiusi e altri tutt'altro che alle prese con una clientela che ci si potrebbe immaginare in questa stagione".

E proprio a loro va il pensiero dell'amministrazione: "A tutti gli esercenti nolesi vogliamo portare la nostra vicinanza in questa altra Pasqua in lockdown".