Sono 460 oggi in Liguria i nuovi positivi al Covid. E un decesso al San Martino di Genova

Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.577 antigenici rapidi). I nuovi positivi sono 94 nel savonese, 96 in provincia di Imperia, 195 a Genova e 75 a La Spezia. Si registra un solo morto al San Martino. Si tratta di una donna di 75 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.068.367 (+4.068)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 189.450 (+2.577)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 90.966 (+460)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.100 (+173)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.248 (+42)

Savona 1.764 (+51)

Genova 3.758 (+57)

La Spezia 961 (+23)

Residenti fuori regione o estero 126 (-)

Altro o in fase di verifica 243 (-)

Totale 8.100 (+73)

Ospedalizzati: 730 (+8); 78 (+6) in terapia intensiva

Asl 1 - 120 (-2); 12 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 152 (+6); 16 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 159 (+7); 23 (+1)in terapia intensiva

Galliera - 82 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 79 (+5); 7 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 54 (-1); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 81 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.882 (+211)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 78.968 (+286)

Deceduti: 3.898 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.980 (+55)

Asl 2 - 1.917 (+87)

Asl 3 - 3.052 (+486)

Asl 4 - 501 (-34)

Asl 5 - 758 (+8)

Totale - 8.208 (+596)

Dati vaccinazioni 2/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 375.880

Somministrati: 324.027

Percentuale: 86%