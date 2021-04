Zona rossa, controlli della polizia locale a Savona. Comandante Aloi: "Troppa gente in giro, vengano rispettate le regole"

È scattata da ieri la zona rossa in provincia di Savona che durerà fino all'11 aprile, ma sembrano quasi giornate da zona arancione soprattutto a Savona.

In piazza Sisto e nei giardini di piazza del Popolo non mancano le persone sedute sulle panchine o a passeggiare liberamente, attività che però con la nuova restrizione non si possono fare visto che ci si può spostare solo per lavoro, motivi di salute o comprovate esigenze.

Intanto i controlli della polizia locale si sono intensificati soprattutto al Prolungamento, alle Fornaci, nelle spiaggie, nelle aree verdi e al casello autostradale insieme alla Polizia.

"C'è tanta, troppa gente in giro ma per ora è tutto abbastanza sotto controllo. Sono presenti sul territorio tre pattuglie per evitare gli assembramenti nelle zona di maggior flusso e dal casello per controllare i veicoli di eventuali non residenti che nonostante le restrizioni provano ad arrivare nelle seconde case" spiega il comandante Igor Aloi.

"Chiedo ai cittadini oltre a rispettare le regole, mantenere le distanze e non creare assembramenti anche nelle code nei negozi che sono aperti" ha continuato Aloi.