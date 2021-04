La piattaforma di trading Bitcoin Up è una truffa?

La domanda corre di community in community, cosa fa esattamente la piattaforma trading Bitcoin Up? Cosa si dice nelle Bitcoin Up experts review ? Può essere una opportunità di guadagno oppure è una delle solite truffe online? Vediamo insieme di fare un po’ di chiarezza sia sulla piattaforma che sugli investimenti in questa moneta virtuale.

Cosa vuol dire investire in Bitcoin?

Investire in Bitcoin è sicuramente una scelta attuale. Molti che l’hanno provato lo definiscono interessante e profittevole. I bitcoin non passano da canali classici standard quali le banche: tutto avviene online. Fra i vari modi di investire in Bitcoin puoi comprarli e aspettare che aumentino di valore, per poi rivenderli. In realtà con questa è la metodologia spesso più soggetta a truffe.

L’altro sistema è usare il Contratto per differenza. Lo troverai che troverai spesso con l’acronimo di CFD. Solitamente questo sistema si pratica su delle piattaforme, che sono controllate dalla CONSOB per quanto riguarda l’Italia: per questo motivo risulta più sicuro.

Le piattaforme che si occupano di questa seconda tipologia di investimenti, non sono nate solo in concomitanza con i bitcoin, ma esistevano anche prima e si occupavano di investimenti di diversa natura. Puoi infatti gestire su queste i tuoi investimenti in titoli di stato, come in azioni.

Alla base di tutto c’è l’informazione

Quello che riteniamo ci debba sempre essere alla base di qualsiasi investimento, prima di tutto è l’informarsi. Il guadagno facile è sempre un desiderio comune, ma è in sé stesso abbastanza utopico. L’investimento è una forma di interessante gestione del denaro. Non stiamo dicendo di non investire in bitcoin, ma di informarti sempre prima con chi lo fai. Prendi informazioni su come muoverti in sicurezza e quindi agire con cautela, sempre nei tuoi interessi e non mosso da entusiasmo.uesto vuol dir enon avere Ques

Bitcoin Up è un valido strumento d’investimento?

Il messaggio che viene trasmesso è che quello in bitcoin sia un investimento facile e che tu non debba avere alcuna conoscenza specifica a livello di finanziario. Alcuni che hanno investito in cripto valute hanno guadagnato molto, ma non è tutto oro quello che luccica. Infatti, non è assolutamente vero che tu non necessiti di alcuna conoscenza. Bisogna avere sempre il controllo della situazione (ovvero non puoi lasciare i tuoi investimenti senza gestirli). Bisogna affidarsi a delle piattaforme che siano valide e assicurino una certa affidabilità. Non è sempre facile, vista la marea di proposte che il mercato online offre e le “seducenti” campagne online per portare papabili investitori sulla propria piattaforma.

Una delle piattaforme più gettonate è Bitcoin Up. Vediamo brevemente come funziona. L’investimento iniziale richiesto è contenuto: stiamo parlando di 250 euro. Bitcoin prende il tuo investimento, facendo in modo che il broker li gestisca al meglio i soldi, investendoli. I risultati sull’investimento si vedono in breve. Puoi decidere quindi di reinvestire il solo interesse o una cifra maggiore, oppure stare a valutare come prosegue con ciò che hai già investito: decidi in libertà. Perché non dovresti farlo visto che hai già dei risultati? A detta di alcuni, che l’hanno provato, per prelevarli la cosa è molto più macchinosa, costosa e articolata. Altri invece affermano che sia sufficiente un click e i tempi di gestione di una qualsiasi transazione per avere il tutto.

Una volta che quindi hai depositato i tuoi soldi, per una cifra che varia dai 250 ai 15.000 euro, i trading dell’App cercano per te le migliori cripto valute. Finita la sessione di trading hai del denaro tuo account: lo reinvesti o lo ritiri? Puoi ritirare con la piattaforma in 24 ore i tuoi soldi (bisogna vedere quindi le varie esperienze dei consumatori, le cui opinioni sono contrastanti soprattutto in questa fase). Molti ritengono che questa piattaforma sia trasparente e che è presente in oltre 150 paesi da cui opera.

In conclusione, come investire al meglio?

Il suggerimento è quello di reinvestire i profitti, lasciando sempre fermo invece il tuo capitale. Non devi rimanere passivo, ma devi seguire le news per poter vedere l’andamento del tuo investimento. A differenza di molte altre piattaforme Bitcoin Up è chiara a livello di commissioni. Questo vuol dire non avere particolari costi nascosti. Molti consumatori sono soddisfatti della loro esperienza. Devi comunque dedicarti circa 20 minuti al giorno ai tuoi investimenti, per poter capire e gestire la situazione. Se potesse sembrarti simile alle azioni di multi marketing level, in realtà siamo molto lontani da questa tipologia di business. Bitcoin Up è presente soprattutto sui social. Molti preferiscono, per investire in Bitcoin avere dei broker autorizzati che li possano guidare in questa nuova area dell’investimento online.