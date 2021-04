Diciannovesimo appuntamento online con la Gallery Malocello di Varazze

Da lunedì 5 a domenica 11 aprile 2021, per il diciannovesimo appuntamento online nella Gallery Malocello con il progetto “Un Artista a settimana”, in mostra alcune opere dei pittori, scultori ed esperti d’intarsio e mosaico del Gruppo Artisti Varazzesi:

L'arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere il successo fino ad ora ottenuto ed il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente limitazione dei normali liberi movimenti, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, in accordo con i propri soci e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, continua a proporre a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea ed alternativa iniziativa: l’esposizione online denominata “Un Artista a settimana” con in evidenza, da lunedì 5 a domenica 11 aprile 2021, di un mix di opere esposte in precedenti mostre dai pittori, scultori ed esperti d’intarsio e mosaico del Gruppo Artisti Varazzesi:

Questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre con: Adriana Podestà e proseguito con la presentazione delle opere Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone, Mario Ghiglione, Paola Defilippi, Rosa Brocato, Eurosia Elefanti, Demj Canepa, Ida Fattori, Anna Maniero, Anna Maria Paveto e Pietro Cocco, continua con l’esposizione online di un mix di opere esposte in precedenti mostre dagli Artisti Varazzesi.

La "Gallery Malocello", nel tempo, è diventata luogo di incontri culturali a tutto tondo per artisti, poeti e studiosi non solo varazzini, mentre lo slargo antistante si è rivelato location ideale per importanti manifestazioni ed eventi, di grande richiamo e forte impatto ai fini della promozione turistica e culturale ad ampio raggio.

L’Associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio e la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, continua il suo impegno sociale che ha come obiettivo primario la diffusione e una migliore conoscenza della cultura artistica tra i cittadini, a partire dalla più tenera età, con interventi diretti nella scuola primaria, in collaborazione con i docenti.