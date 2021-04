Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'Pasqualina green'

Tortino di erbe spontanee senza cottura.

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► il tarassaco aiuta a depurare il fegato ► i semi di lino sono una ricarica di proteine, omega 3 e calcio ► gli strigoli regalano un pieno di vitamina C ► gli spinacini selvatici sono ricchi di ferro Ingredienti (per 4 persone: 1 tortino a testa) 1 manciata abbondante di erbe selvatiche (tarassaco, strigoli e spinacini selvatici)

4 fette di pane in cassetta integrale

80 g di yogurt greco

1 cucchiaio di Pecorino grattugiato

1 cucchiaio di semi di lino

Sale e pepe q.b.



Procedimento



FASE 1 Con l’aiuto di uno stampo per muffin, modellate ogni fetta di pane dandole la forma di cestino

FASE 2 Lavate bene le erbette e frullatele con lo yogurt greco, il Pecorino, i semi di lino, sale e pepe FASE 3 Riempite i cestini di pane con l’impasto ottenuto FASE 4 Toglieteli delicatamente dallo stampo e serviteli

