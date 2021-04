Da Sofia ad Alessia un lungo ponte di dolcezza

Coordinato da Gabriele Ogliaro e Madia Sansonetti sono stati aperti tre punti di raccolta, uno ad Arma di Taggia, uno ad Arenzano e a Genova presso 101 caffè di via XX settembre ed in questi punti si è scatenata una grande solidarietà tutta ligure che ha portato alla raccolta di oltre 300 uova pasquali le stesse sono state consegnate nella serata di Giovedì Santo all' ospedale Gaslini di Genova, dove oltre ai vertici ospedalieri, insieme ai rappresentanti AFI ha presenziato anche dal consigliere regionale Armando Sanna.