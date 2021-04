Dalla Polizia di Stato di Savona una "colletta di Pasqua" per chi è in difficoltà

Continua l’attività di solidarietà dei poliziotti savonesi. Ieri gli agenti hanno consegnato generi alimentari di prima necessità alla Caritas Diocesana per la distribuzione, tramite l’Emporio Solidale, alle famiglie in difficoltà.

Ripetuta l’iniziativa dei poliziotti e del personale civile - già attuata durante il primo lockdown e a Natale - per dare un concreto supporto a chi sta affrontando difficoltà economiche in questo periodo complicato, nella speranza che possa essere d’aiuto soprattutto in vista delle prossime festività di Pasqua.