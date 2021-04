Protezione Civile in prima linea per dare a chi è in difficoltà una Pasqua un po' migliore. Parole di gratitudine dall'amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito

Il sindaco di Borghetto Santo Spirito e l'assessore alla Protezione Civile Celeste Lo Presti vogliono esprimere il loro ringraziamento al personale della Protezione Civile cittadina per l'encomiabile lavoro svolto in queste ultime ore.

I due amministratori lo descrivono così: "I volontari della Protezione Civile di Borghetto hanno scelto un bel modo per trascorrere il Sabato Santo.

Anche oggi , come sempre, sono in prima linea per la nostra comunità, dedicandosi alla composizione e consegna dei Pacchi Alimentari destinati alle famiglie più bisognose del paese realizzati grazie a donazioni e alla raccolta della “spesa sospesa”.

I volontari sono un patrimonio indispensabile la nostra comunità. Chiunque abbia voglia di mettersi al servizio della collettività è il benvenuto.

Buona Pasqua!"