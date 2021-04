Albissola, delega alla sicurezza e alla polizia locale per l’assessore Silvestro: “A maggio il nuovo comandante, poi capiremo come migliorare il servizio” (VIDEO)

Nuove deleghe alla polizia locale, alla sicurezza urbana e ai lavori pubblici. L’assessore Luigi Silvestro le ha ricevute nell’ultimo consiglio comunale dal sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti.

“Un ritorno ai lavori pubblici dopo il precedente mandato, le altre invece sono deleghe nuove, compiti molto importanti e difficili. Sulla polizia locale questo è un momento particolarmente critico, da poco è andata in pensione il comandante e siamo in corso di procedura concorsuale per individuare il suo successore” ha spiegato Silvestro che aveva già in dote il verde cittadino, programmazione, arredo urbano, politiche energetiche, smart city e quartieri.

Dopo 38 anni era andata in pensione a fine febbraio Marina Briano (leggi QUI) e il comune quindi sta cercando il sostituto a capo della polizia locale albissolese. La scorsa settimana si sono svolte le prime prove d’esame e entro maggio verrà individuata la figura che porterà avanti il comando di piazza del Popolo.

“Da quel momento insieme al nuovo comandante cercheremo di dare nuove motivazioni agli agenti e di capire nel concreto quali possono essere le azioni necessarie per migliorare ulteriormente il servizio” ha continuato l’assessore di Albissola Marina.