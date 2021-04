Il messaggio pasquale del Vescovo Borghetti: "Gesù è l'àncora a cui aggrapparci in questi momenti difficili" (VIDEO)

Un raro e prezioso manufatto artistico custodito all'ingresso del Battistero di Albenga, databile tra il V e VI Secolo.

Questo il simbolo scelto da Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, come illustrazione per la stampa del suo Messaggio di Pasqua.

Perchè la rinascita di Gesù è l'àncora alla quale tutti noi dobbiamo aggrapparci, per trovare la forza di superare un periodo difficile per l'intera umanità.

E infatti, parlando di intera umanità, il pensiero del nostro Vescovo va sì ai nostri malati e ai nostri commercianti e imprenditori schiacciati da una crisi economica di proporzioni inimmaginabili, ma va anche a chi soffre lontano dai nostri confini, dalla Siria al Brasile. Oggi Gesù rinasce per loro come per tutti noi. E non è il momento di perdere la Fede e la Speranza.