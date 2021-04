Coronavirus, sono 412 i positivi in Liguria nelle ultime 24 ore

Sono 412 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.338 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.662 antigenici rapidi).

Provincia per provincia troviamo 88 nuovi positivi a Imperia, 49 a Savona, 211 a Genova e 63 a La Spezia. Sei i decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 1.072.705 (+4.338)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 191.112 (+1.662)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 91.378 (+412)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.143 (+43)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.292 (+44)

Savona 1.791 (+27)

Genova 3.708 (-50)

La Spezia 990 (+29)

Residenti fuori regione o estero 122 (-4)

Altro o in fase di verifica 240 (-3)

Totale 8.143 (+43)

Ospedalizzati: 756 (+26); 72 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 125 (+5); 10 (-2) in terapia intensiva

Asl 2 - 166 (+14); 16 (-) in terapia intensiva

San Martino - 153 (-6); 23 (-)in terapia intensiva

Galliera - 85 (+3); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 83 (+4); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 59 (+5); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 82 (+1); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.801 (-82)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 78.331 (-637)

Deceduti: 3.898 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.872 (-108)

Asl 2 - 1.949 (+32)

Asl 3 - 2.691 (-361)

Asl 4 - 424 (-77)

Asl 5 - 743 (-15)

Totale - 7.679 (-529)

Dati vaccinazioni 2/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 397.560

Somministrati: 325.863

Percentuale: 82%