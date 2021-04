Covid, scatta la quarantena per cinque classi della scuola secondaria di 1° grado di Borgio Verezzi

Un caso di positività al Covid-19 e scatta la quarantena per gli alunni delle classi 3^A, 1^C , 2^C, 1^B e 2^A della scuola secondaria di 1° grado di Borgio Verezzi.

Nel dettaglio, gli alunni delle classi 3^A e 1^C presenti a scuola nella giornata di lunedì 29 marzo saranno in quarantena fino al 12 aprile compreso; gli alunni delle classi 2^C e 1^B presenti a scuola il giorno 30 marzo sono invece in quarantena fino al 13 aprile compreso. Infine, gli alunni della classe 2^A presenti in classe mercoledì 31 marzo saranno in quarantena fino al 14 aprile 2021 compreso.