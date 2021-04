Pasqua, la rabbia degli albergatori. Berlangieri (UPA-Sv): "Mancato il coraggio nelle scelte, governo ci lascia solo delusioni"

Ci aspettavamo che la Pandemia non fosse più affrontata con le sole regole del Dove Sei, quelle delle restrizioni per aree variamente colorate e con norme spesso tra di loro contraddittorie in una specie di schizofrenia normativa, ma con quelle del COME convivere con il virus per minimizzare il rischio di contagio riprendendo al contempo a vivere e a lavorare!

Invece il coraggio è mancato si è preferito continuare con le regole di sempre quelle che stiamo subendo da quasi 14 mesi, per la paura di non saper controllare il come convivere si è preferito mettere in ginocchio interi settori dell’economia italiana, come il turismo che se non riparte per maggio è giunto al punto di non ritorno della recessione con perdita d’imprese e posti di lavoro difficilmente recuperabili. Questo è inaccettabile e ingiustificabile e non può esser subito passivamente.".

A questo punto il presidente degli Albergatori savonesi mette sul tavolo le sue proposte per la ripartenza: "Per senso di responsabilità verso le imprese ed i lavoratori, per non morire economicamente, dobbiamo riprendere a lavorare conciliando la tutela della salute di tutti con la salvaguardia dell’economia turistica, ed io lo farò riprendendo a maggio l’attività di accoglienza dei turisti adottando, se non interverranno nuove norme rispetto alle attuali, in autonomia delle regole di “convivenza con l’epidemia” fino a quando la campagna di vaccinazioni non ci porterà fuori da questo incubo, ovvero: