Toti: "Un'altra Pasqua 'diversa', per il secondo anno di fila, per lottare contro questo mostruoso virus che rialza la testa" (VIDEO)

"La Liguria sta reggendo bene l'urto della terza ondata che ha piegato diverse regioni italiane. Abbiamo ancora posto nelle terapie intensive degli ospedali, ma questo virus sembra una specie di mostro che continua a rialzare la testa". Con queste parole e con lo sguardo denso di amarezza Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, introduce la conferenza odierna, in collegamento dalla sua residenza nello spezzino.

Dal governatore un pensiero al dramma delle ultime ore: "Voglio mandare un abbraccio ai familiari della ragazza di 32 anni deceduta oggi al San Martino. Si era vaccinata con AstraZeneca il 22 marzo scorso. Al momento non troviamo correlazioni dirette tra vaccinazione e decesso, ma abbiamo avvisato l'Agenzia Italiana del Farmaco, che quotidianamente svolge uno studio su ogni singola reazione avversa. I casi sembrano finora sporadici, ma io non sono un tecnico ed è solo l'Agenzia Italiana del Farmaco, che vigila su tutti noi, che può pronunciarsi".

"Capisco che sia stata una Pasqua diversa dalle aspettative e, purtroppo, per il secondo anno consecutivo. Sono state decisioni sofferte, quelle relative alle limitazioni, ma ponderate. E vi sono grato perché state rispettando le regole senza costringere a un superlavoro le forze dell'ordine".

Conclude la sua diretta, Toti, con la consueta analisi statistica delle cifre fornite da Alisa. E, naturalmente, con una raccomandazione: "Domani tutta l'Italia sarà zona rossa, quindi no alle gite di Pasquetta e ci si muova solo per impellenze urgenti e inderogabili, sperando nel più breve tempo possibile di poter tornare alla normalità. Ormai siamo tutti stremati. La Liguria non vede l'ora di tornare a farsi valere con tutte le sue prerogative".