Grande prestazione a "I soliti ignoti" della cantante valbormidese Annalisa, che però non riesce a conquistare il "bottino" finale

Una strepitosa prestazione, quella della cantante valbormidese Annalisa Scarrone a “I soliti ignoti”, lo show del pre-serale di Rai Uno condotto da Amadeus.

Per chi non conoscesse le regole del gioco, il concorrente deve indovinare da pochi indizi e minimi dettagli che lavoro fanno otto ospiti presenti in studio e per lui o lei “ignoti”.

In questo periodo di Covid, però, i concorrenti sono personaggi di punta della televisione, della musica, del teatro e giocano per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Nello specifico Annalisa concorreva per aiutare l’Associazione italiana Autismo.

Nel frattempo ricordiamo che “I soliti ignoti” ha già raccolto oltre 800mila euro in beneficenza per l’ospedale “Spallanzani”. E proprio nella puntata di ieri sera Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, si è prestato a giocare nei panni di “ignoto”, svelando ironia, simpatia e un raffinato talento per la cucina (la sua “professione misteriosa” infatti era proprio quella di “chef mancato”).

Più bella che mai, fasciata in tubino blu corto e scollatissimo e stivaloni neri, Annalisa è riuscita in una operazione che riesce a davvero pochi concorrenti: ha fatto “filotto”, cioè ha indovinato tutte le professioni degli ignoti. Purtroppo, però, dopo avere raccolto ben 250mila euro e averli poi ridotti fino a 100mila giocandosi tutti gli aiuti disponibili, è caduta proprio sull’ultima manche, quella denominata “il parente misterioso” nella quale bisogna azzeccare un legame di consanguineità tra un nuovo partecipante aggiunto alla fine e gli “ignoti” in gara.

Belle le parentesi musicali dello show, con Annalisa che ha donato una copia in vinile del suo nuovo album “Nuda10” ad Amadeus e ha interpretato “Dieci”, la canzone che ha portato all’ultimo festival di Sanremo.