"Il Borgo dei Borghi", la classifica non sorride a Finalborgo che si piazza 11esimo

Terminata con un modesto 11esimo posto di centroclassifica la corsa di Finalborgo all'ottava edizione de "Il Borgo dei Borghi", il concorso promosso dalla trasmissione di Rai3 che nonostante il tempo di pandemia ha permesso a migliaia di italiani di viaggiare e scoprire per la prima volta, o ritornarvi con la mente, piccoli comuni ma pieni di fascino.

Non sono bastati i voti del pubblico per far entrare almeno nella "Top 10" la perla del Marchesato del Carretto con le sue bellezze medievali, la Basilica di San Biagio e il capolavoro dell'Ottocento ligure, l'appena ristrutturato teatro "Aycardi", il più antico costruito nel XIV secolo nella nostra regione.

Lo scettro di "Borgo dei Borghi" è finito sul Tirreno, a Tropea, prima anche col parere di uno dei giurati di qualità, Mario Tozzi, e davanti a Baunei (Sardegna) e Geraci Siculo (Sicilia).